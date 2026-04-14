ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್

<p><strong>ತಿರುಪ್ಪೂರು(ತಮಿಳುನಾಡು):</strong> ಟಿವಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹3,500 ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಟನ್ಗೆ ₹4,500 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದ ವಿಜಯ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿದ್ದವು. ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಡಿಎಂಕೆಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p><p>ದುರ್ಬಲ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ₹15,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ನೇಕಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹3,000ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಲಾ ₹10 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಲಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹18,200ದಿಂದ ₹25,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮಧುರೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುಚ್ಚಿ, ಸೇಲಂ, ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರೊಟೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>