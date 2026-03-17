ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಟೆಕ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಪಕ್ಷವು ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿಯ ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ನಟಿ ವೀಣಾ ನಾಯರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಖಿಲ್ ಮರಾರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಪ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಮಿ ಕುರಿಯಾಕೋಸೆ, ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ವರ್ಗೀಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ20 ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.