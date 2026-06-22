ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ 6 ಸಂಸದರು ಶಿವಸೇನಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದ ಶಿಂದೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:26 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:28 IST
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