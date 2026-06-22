ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ 6 ಸಂಸದರು ಶಿವಸೇನಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದ ಶಿಂದೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ಆರು ಬಂಡಾಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನಾಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಶಿಂದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಜಯ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ (ಯವತ್ಮಾಲ್), ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್ (ಪರಭಣಿ), ಸಂಜಯ್ ದಿನಾ ಪಾಟೀಲ್ (ಮುಂಬೈ ಈಶಾನ್ಯ), ನಾಗೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್-ಅಷ್ಟಿಕರ್ (ಹಿಂಗೋಲಿ), ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ (ಧಾರಾಶಿವ್) ಮತ್ತು ಭೌಸಾಹೇಬ್ ವಾಕಚೌರೆ (ಶಿರಡಿ) ಅವರು ಶಿಂದೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಒಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಂದೆ, ‘ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ದಿವಂಗತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲ ಶಿವಸೇನಾಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ದಿವಂಗತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನಾವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ (2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು) ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ, ಈ ನಡೆ ಶಿವಸೇನಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್’ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>