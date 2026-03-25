ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ‘ಸೌಂದರ್ಯ’ ಮಾರಾಟ: LDF ಶಾಸಕಿ ವಿರುದ್ಧ UDF ಮುಖಂಡನ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಆಲಪ್ಪುಳ</strong>: 'ಹಾಲಿ ಶಾಸಕಿ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯು. ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಯುಡಿಎಫ್ನ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ (ಐಯುಎಂಎಲ್) ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾಯಂಕುಳಂನ ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವ ಎ. ಇರ್ಷಾದ್ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾಯಂಕುಳಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಯಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಐಯುಎಂಎಲ್ ನಾಯಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>