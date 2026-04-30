ಯುಜಿಸಿ–ನೆಟ್ 2026: ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ, ಮೇ 24 ಕೊನೇ ದಿನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುಜಿಸಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ)–ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಟಿಎ) ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 22ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ 85 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಸಿಬಿಟಿ) ನಡೆಸಲು ಎನ್ಟಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ, ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 24ರವರೆಗೂ ಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಜೂನ್ 10ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹1,150, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ₹600 ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ₹325 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು <strong>https://ugcnet.nta.nic.in/ and www.nta.ac.in.</strong> ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>