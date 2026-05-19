<p><strong>ಋಷಿಕೇಶ</strong>: ಉತ್ತರಾಖಂಡನ ಋಷಿಕೇಶ ಬಳಿಯ ಖಾಂಡ್ಗಾಂವ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಉಜ್ಜೆಯಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ.</p><p>ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಉಜ್ಜೆಯಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ತಲುಪಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲು ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ತೆರಳುತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಖಾಂಡ್ಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರೈಲು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ 201 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ.ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಕತ್ವಾ-ಅಜೀಮ್ಗಂಜ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಗೆ ಬೆಂಕಿ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>