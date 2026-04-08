ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ–ಜಿಲೇಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕಾರಣವೇನು?

ಒರ್ಚಾ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಲೇಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್.8) ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜಿಲೇಬಿಯ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಆಡಳಿತದ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಡವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು. ಬಡ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.