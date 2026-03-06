ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಟಾಪರ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮಾತು

ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ‘ ಏಮ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಅನುಜ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಟಾಪರ್‌; ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 958 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:12 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:12 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ಅನುಜ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋಡಗಢದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್‌ ಪಡೆದ ಅನುಜ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ತೋಡಗಢದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
upscUPSC Topperscivil service examcompetitive exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT