<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕವೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗವು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಹಂತಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ಆಯೋಗವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, '2026ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.