ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ‌ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ : ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

'ತನ್ನ ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು(40) ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ವೇತನದ ಚೀಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.