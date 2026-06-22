ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 12:54 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 12:54 IST
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