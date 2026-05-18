ಕೇರಳಂ: ಸತೀಶನ್‌ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ 20 ಶಾಸಕರು

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಗೋಪ್ಯತೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಬಳಿಕ 20 ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ, ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್, ಎ.ಪಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೇರಳಂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಐಯುಎಂಎಲ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ.ಕೆ. ಕುಂಞಾಲಿಕುಟ್ಟಿ, ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ನಾಯಕ ಶಿಬು ಬೇಬಿ ಜಾನ್, ಕೇರಳಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮೋನ್ಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ಅನೂಕ್ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂಪಿ ನಾಯಕ ಸಿ.ಪಿ. ಜಾನ್ ಅವರೂ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಪರವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2001ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 14 ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಜೆಎನ್ಯು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ 37 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಹ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಿಎಂಪಿ ನಾಯಕ ಜಾನ್, ಐಯುಎಂಎಲ್ ನಾಯಕರಾದ ಎನ್.ಶಂಸುದ್ದೀನ್, ಕೆ.ಎಂ.ಶಾಜಿ, ಪಿ.ಕೆ.ಬಶೀರ್, ಇ.ವಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಪಿ.ಸಿ.ವಿಷ್ಣುನಾಥ್, ರೋಜಿ ಎಂ.ಜಾನ್, ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ, ಟಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕೆ.ಎ.ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಒ.ಜೆ. ಜನೀಶ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವಯನಾಡ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್, ಎಡಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಯುಡಿಎಫ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 11, ಐಯುಎಂಎಲ್ನ ಐವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 140 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ 102 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 35 ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. </p>.<div><blockquote>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><blockquote>ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> – ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ</span></div>.<h2>ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವೀಧರ </h2><p>ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಪುಟದ ಯುವ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೋಜಿ ಎಂ. ಜಾನ್ (43) ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವೀಧರರು. ಅವರು 2021ರಿಂದ ಅಂಗಮಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಜೆಎನ್ಯು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. </p><p>ಒ.ಜೆ.ಜನೀಶ್ (37) ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಅವರು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡುಂಗಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. </p><p>ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರ್ನಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಕೆ.ಬಶೀರ್ (66) ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ. ಅವರು ಐಯುಎಂಎಲ್ ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಪಿ. ಸೇಥಿ ಹಾಜಿ ಅವರ ಮಗ. </p><p>ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ.ತುಳಸಿ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ (53) ಅವರು ಕೊಲ್ಲಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಳವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಐಸಿಸಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೊಂಗಾಡ್ (ಎಸ್.ಸಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೆ.ಎ.ತುಳಸಿ (52) ಅವರು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಸಂಸದ ವಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ತುಳಸಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವ ಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಾಸಕ ಎ.ಪಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (61) ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲಪ್ಪುರಂ ವಂಡೂರಿನ ಶಾಸಕರು. ಅವರು ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>