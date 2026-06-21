ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂ: ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್‌ ಪುತ್ರಿ ವೀಣಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇ.ಡಿ ಸಮನ್ಸ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 13:10 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 13:10 IST
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EDPinarayi Vijayankeralam

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