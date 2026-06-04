ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ: ONGCಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ ₹57 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 6:48 IST
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Oil IndustryOilOil ExportVenezuelaOil Facilities

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