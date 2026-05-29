ನೌಕಾಪಡೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಜಯ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಅಜಯ್ ಕೊಚ್ಚರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 48ನೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಚ್ಚರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಚ್ಚರ್ 1988ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.