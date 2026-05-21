ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ದಲಿತ ಸಚಿವರು: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಸಚಿವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಏಳು ಮಂದಿ, ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಮಂದಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.<p>ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ವಿಸಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ವನ್ನಿ ಅರಸು ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದರೆ ದಲಿತ ಸಚಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ. </p><p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>35 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, 33 ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಐಎಡಿಂಕೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಐಯುಎಂಎಲ್, ವಿಸಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ನಾಳೆ ಸೇರ್ಪಡೆ?.<p>ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್. ವಿ. ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 23 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಯಕ್ಕಂನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. 1967ರ ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ.</p><p>ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು, ಏಳು ದಲಿತ ಸಚಿವರನ್ನು (ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2021-2026 ರ ಡಿಎಂಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು) ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 33 ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿನ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.ವಿಜಯ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: AIADMK ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ‘NO’ ಎಂದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು