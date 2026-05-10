ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 10) ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ನಟ, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮುಖಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಮೇ 13ರೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲಿರುವ 9 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವೆನಿಸಿದರೂ ಬಹುಮತ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು 118 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಿವಿಕೆ ಬಲ 107ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ.

ಅಗತ್ಯ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಟಿವಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಐದು ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತಲಾ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೂ, ಇನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಪ್ರಹಸನ ಮುಂದುರಿದಿತ್ತು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಇಂದೇ (ಮೇ 10) ಕೊನೇ ದಿನ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಟಿವಿಕೆಗೆ 116 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ವಿಡುತಲೈ ಚಿರತೈಗಳ್ ಕಚ್ಚಿ (ವಿಸಿಕೆ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (ಐಯುಎಂಎಲ್) ಶನಿವಾರ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಮೇ 13ರ ಗಡುವು
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 13ರೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸಭಾಪತಿ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೇಮಕವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆಯು ನೇರ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಮೇ 13 ರಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀ