ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ವಿಜಯ್‌ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಪುತ್ರ ಈಗ ಶಾಸಕ

ಚೆನ್ನೈ: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರು ವಿರುಗಮ್ಪಾಕಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರ್. ಶಬರಿನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ. ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾಜ ಅವರನ್ನು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಬರಿನಾಥನ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯ್ 'ನಾಲೈಯ ತೀರ್ಪು' (1992) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಮುಂದೆ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರೂ ಆದರು.</p>.<p>ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶಬರಿನಾಥನ್ ಸಂತೋಷ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಚೆನ್ನೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರುಗಮ್ಪಾಕಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದ ಐದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟಿವಿಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.