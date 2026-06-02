ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಜೂನ್ 2026
ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಜೂನ್ 2026, 3:00 IST
Last Updated : 2 ಜೂನ್ 2026, 4:07 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ
1945ರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಢ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರು ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಉಡುಪಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ತಾವು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳುಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
