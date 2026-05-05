ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಜಯ್ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿತ್ತು

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ, ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ವಿಜಯ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಮಗನಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾದುದ್ಧನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕನಸುಗಳಿವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹಠಾತ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಮೈತ್ರಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ವಿಜಯ್ ತಂದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ನಾಯಕ. ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>