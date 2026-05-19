ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
LTTE ಪ್ರಭಾಕರನ್‌ಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಮೇ 2026, 13:51 IST
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ: ಪ್ರಭಾಕರನ್‌ಗೆ ವಿಜಯ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲೆಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಭಾಕರನ್‌ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪೋಸ್ಟ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಬಾಂಧವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಟೀಕೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಮರ್ಥನೆ
ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ನಡೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಲ್ಲಿವೈಕ್ಕಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕ ತಮಿಳರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ನಿಷೇಧ
1991ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ରାಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ಪರ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮೇ 18, 2009
ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
1991
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ 'ಕಿಂಗ್' ಆಗುವತ್ತ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್: TVK ಕೈ ಹಿಡಿದ ಅಂಶಗಳಿವು...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಹಸನ, DCM ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ VCK ಪಟ್ಟು!
