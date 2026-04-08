ತಿರುನೇಲ್ವೇಲಿ: ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ, ನಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಇದು 'ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಸರ್ಕಾರ'. ಅವರು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಹಣದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ ಪರಸ್ಪರರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಡಿಎಂಕೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 'ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಟಿವಿಕೆ ಪರ ಇದೆ' ಎಂದರು.