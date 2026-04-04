ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಪುದುಚೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್

ಪುದುಚೆರಿ: 'ಪುದುಚೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವೆ' ಎಂದು ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಚಿತ್ರನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪುದುಚೆರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.

'ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿವೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪುದುಚೆರಿ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿವೆ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಡಿಎಂಕೆ– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ. ಎನ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಎನ್ಆರ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ. ಅದು ಒಂದುಗೂಡಿದ ಮೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

'ಡಿಎಂಕೆ– ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಟಿವಿಕೆ ವರಿಷ್ಠ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

'ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ: ಸ್ಟಾಲಿನ್

ನಾಗರಕೊಯಿಲ್: ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ನೆರೆಯ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ 'ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ'ಯು ಕಠಿಣವಾದುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿ: ಉದಯನಿಧಿ

ಶಿವಗಂಗಾ: ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುವ ದೆಹಲಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಗಂಪುನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ