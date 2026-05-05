ಮಂಗಳವಾರ, 5 ಮೇ 2026
Tamil Nadu Politics: ವಿಜಯ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸಿಪಿಎಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಮೇ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 5 ಮೇ 2026, 5:08 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸಿಪಿಎಂ ಬೆಂಬಲದ ಸುಳಿವು
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಪಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕೊರತೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 118 ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ವಿಸಿಕೆ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ), ಸಿಪಿಐ, ಡಿಎಂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಯುಎಂಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಯುವಜನತೆಯ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸರ್ಕಾರ રચನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
234
ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
108
ಟಿವಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು
118
ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು
15
ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಲ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
