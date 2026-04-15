ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ: ಸತ್ಯಜಿತ್ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ : ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಗಳೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶಾಂತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಮಹಾ ಮಂಡಳದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ -1930' ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಾದ, ಕಿರುಚಿತ್ರ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇತಾಜಿ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ನೈತಿಕ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ತಮ್ಮ ತತ್ವ - ಸಿದ್ದಾಂತಗಳಿಂದ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅಗಣಿತ ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ವಿಜಯಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿಯು. ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, 1930ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ವಿಶ್ವಕವಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಯವರಿಗೆ 'ಮಹಾತ್ಮ' ಎಂದು ಗೌರವ ಬಿರುದು ನೀಡಿದರು. ನೇತಾಜಿ ಬೋಸ್ ಅವರು 'ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ' ಎಂದು ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ನೀಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ - ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಗತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಾಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕುರಿತು ಜರುಗಿದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಹೋರಾಟ, ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಪ್ರಪಂಚದ ಗಣ್ಯರು ಬಾಪೂಜಿ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಅನಿಸಿಕೆ - ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ 50 ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಲೀಲಾವತಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮಮತಾ, ರೇಣುಕಾ, ಅಮಿತ್ ಮಿರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-26-1796419455