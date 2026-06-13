ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ, ಬಡವಾದ ದೇಶ

<p>ವಿಜಯಪುರ:‘ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನಂತರ ಅತೀ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ದೇಶ ಬಡವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು. ನೆಹರು ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ನೆಹರೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬೃಹತ್ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಂದರು, ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ನೆಹರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಂಸತ್ ಭವನ, ರಾಮಮಂದಿರವೇ ಸೋರುತ್ತಿವೆ, ಇದೇ ಅವರ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಅಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಾಗುವಂತೆ ನೆಹರು ಅವರು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಈ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಒಮನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂವರನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಗಿ, ವಸಂತ ಹೊನಮೋಡೆ, ಸುರೇಶ ಬಿಜಾಪುರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-26-1233724901</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>