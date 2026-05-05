Final Destination ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಿಹಾರದ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸೇತುವೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಗದ್ದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ 4.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇತುವೆ ಭಾಗಲ್ಪುರ ಮತ್ತು ನೌಗಾಚಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತಿತ್ತು.

ಸದ್ಯ ನದಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಜನರು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಶನಿವಾರ 133 ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲ ಜನ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನವಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಡಿಸಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿ ಭೇಟಿಯ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 133 ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಿದ್ದು 'ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಉದ್ಘಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮದ (ಬಿಎಸ್ಬಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸೇತುವೆ 2001 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸೇತುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ಒತ್ತಡ ಈ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆದರೂ ದುರಸ್ಥಿಯ ಗೊಡವೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.