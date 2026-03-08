‘ವೀರ ಚಕ್ರ’ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಧ ಕೆ.ಜಿ ಜಾರ್ಜ್‌ ನಿಧನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 1965ರ ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ, ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ, ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಜಿ ಜಾರ್ಜ್ (95) ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>‘ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ, ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸದ್ಯ ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರೆಮೊ ಜಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸೇನೆಯ ‘ಕಾರ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್’ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>