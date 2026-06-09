ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡ: ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ HDK

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 9:57 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 9:57 IST
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HD KumaraswamyDeathHDKVisakhapatnam

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