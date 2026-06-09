ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: 9 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು ಶಂಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 1:00 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 4:05 IST
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Karnataka
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