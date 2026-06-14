ಇಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್,ಅಂದು ಕಾಡಿನ ಎಲೆಗಳೇ ಹಾಸಿಗೆ.. ಬಾಲ್ಯ ನೆನೆದು ಖರ್ಗೆ ಭಾವುಕ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂದು ನಾನು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂದು(ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ) ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು...ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಭಾವುಕ ನುಡಿಗಳು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರ 'ದಿಲ್ ಸೇ' (Dil Se) ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಖರ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನನಗೆ ಆಗ ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ರಜಾಕಾರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜೀವಂತವಾಗಿ ದಹನವಾದರು. </p>.<p>ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ, ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ನಿಜಾಮನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. 6 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಕಾಡಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬದುಕಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಂದೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗಿರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಗಿರಣಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದು ನಾನು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಕಾರಣ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾದರು.</p>.<p>ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಆನಂತರ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಸಂಸದರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>