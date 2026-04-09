ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ: ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವವೇ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಲಸೀಮ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಸು ತಡವಾಗಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಯುಎಇ, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಒಮನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 'ರೋಬಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ನೈನ್' (G9) ತಳಿಯ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿತ್ತು.

ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಯಲಸೀಮ ಭಾಗದಿಂದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬಾಳೆ ರಫ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಲಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು 3 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಯಲಸೀಮ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 500ರಿಂದ 600 ಟನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಕಾರಣ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ರಫ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರಣ ನಾವು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯಪಲ್ಲಿಯ ರೈತ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ.

'ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಬಾಳೆಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹25,000 ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ ₹5,000ರಿಂದ ₹8,000 ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹5 ರಿಂದ ₹6ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಯಸಿಂಹ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.