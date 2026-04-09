ಗುರುವಾರ, 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:51 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಳ
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ₹41,532 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಭಾರತದ ಶೇ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 11
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ
₹41,532 ಕೋಟಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತ
ಶೇ 45
ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
IndiaNarendra ModiAgricultureFertilizerAgriculture ActivitiesUSIranIran–Israel warHormuz strait

