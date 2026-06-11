ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 4:40 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 4:40 IST
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Introduction
1

ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಘರ್ಷ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

2

ನಾಗಾಗಳ ಹತ್ಯೆ | ದೌರ್ಜನ್ಯ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ: ಮಣಿಪುರ CM ಎಚ್ಚರಿಕೆ

3

ಸಿಇಟಿ: ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಜಿ- ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿ

4

ಸಂಪಾದಕೀಯ|ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ–ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ: ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

5

ಆಳ–ಅಗಲ: ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಪಿಒಕೆ

6

ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ: ಜೀನ್–ಮೀಮ್‌ಗಳ ತಾಂಡವನೃತ್ಯ

7

ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌, ಕ್ವಿಕ್‌–ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?

ಕಲೆ: ಸಂತೋಷ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು
ಕಲೆ: ಸಂತೋಷ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು
8

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಖಾತೆ ಗೊಂದಲ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮೊಕ್ಕಾಂ

ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌

ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌

9

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಕಾಲ್ಚಳಕದ ಪುಳಕದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳತೆ

ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ

ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ

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