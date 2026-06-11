ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ವಿದೇಶ, ಸಂಪಾದಕೀಯ, ಆಳ –ಅಗಲ, ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</p>.<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/us-airstrike-iran-conflict-escalation-4051471">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಇಂಫಾಲ:</strong> ಮಣಿಪುರದ ಕಾಂಗ್ಪೋಪ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚರ್ಚ್ ಮುಖಂಡರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬಂಡುಕೋರರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಖೇಮಚಂದ್ ಸಿಂಗ್, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಕಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/manipur-government-will-not-remain-mute-spectator-to-atrocities-cm-khemchand-singh-4051457">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2027–28ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಯುಜಿ–ಸಿಇಟಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಇಟಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/karnataka-to-introduce-single-application-for-pu-and-cet-4050640">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ</p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/editorial/supreme-court-guidelines-human-trafficking-sex-work-india-4050535">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಅಗ್ನಿಕುಂಡವಾಗಿದೆ. ಮುಜಫ್ಫರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಕೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಂಘರ್ಷ, ಶವಯಾತ್ರೆಗಳ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ನಿಷೇಧ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಜೀವಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/explainer/detail/pok-violence-joint-awami-action-committee-protest-pakistan-occupied-kashmir-4050740">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ತಳಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜೀನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ‘ದಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಜೀನ್’ ಎಂಬ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಕೃತಿಗೆ ಇದು 50ನೇ ವರ್ಷ. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ, ಆದರೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಈಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗುಳಿದಿರುವುದು ಹೇಗೆ?</p><p><a href="https://www.prajavani.net/columns/vijnana-vishesha/nagesh-hegde-science-column-genes-and-memes-evolution-4050518">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜನ ನೆರೆಯ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿ.ವಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೆ ಜವಳಿ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಸನಿಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/business/commerce-news/india-e-commerce-quick-commerce-growth-opportunity-4051007">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದರಷ್ಟೆ ಖಾತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೈರೇಗೌಡ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/krishna-byre-gowda-camps-in-delhi-over-portfolio-issue-4050670">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪೆಲೆ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ; ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.80 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶ ಕ್ಯುರಾಸಾವೊ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ದಿಗ್ಗಜ ದೇಶಗಳಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 48 ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಇಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಇರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/fifa-world-cup-2026-football-hope-amid-global-conflict-4050039">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಫಿಫಾ: ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದವರು, ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ...</strong></p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬವು ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ 23ನೇಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಕಡೆ ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳತೆ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ವೆಂಡಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಲಿದೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/fifa-world-cup-complete-information-4051466">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>