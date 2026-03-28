ಚುನಾವಣೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ‘ಉತ್ತರ‘ದ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೀತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಮಮತಾ ದೀದಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚಹಾ ಬೆಳೆಯುವ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ಸಲವೂ ಚುನಾವಣಾ ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 54 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮಲ ಪಾಳಯವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳಿ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಜೆಪಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೇ.

ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2009ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2014ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದರು. ಚಹಾ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಮಲ ಪಾಳಯವು 2019ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2016ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಗೋರ್ಖಾಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ರಾಜ್ಬನ್ಶಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ದಂಡನಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದು ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 15–16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಖಾಗಳ ಮತಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ. ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದ ಬಿಮಲ್ ಗುರುಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಮಲ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಿಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಣಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಮತಾ ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಗೋರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಚಳವಳಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬಿನಯ್ ತಮಾಂಗ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದೀದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ಉತ್ತರದ 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು 2011ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಅಲೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಎದುರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ಈಗ ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ನೇರ ಕದನ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ ಪಕ್ಷಗ