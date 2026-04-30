ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 77 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏ.29ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 77 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಫಾಲ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ 32 ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ನಿಂದ 29, ಮಗ್ರಹತ್ನಿಂದ 13 ಮತ್ತು ಬಜ್ ಬಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೂರು ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ, ಇವಿಎಂ ವಶ, ಮತಗಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ, ಮತದಾನದ ಗೋಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಇವಿಎಂ ತಿರುಚಿದ, ಇವಿಎಂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ದುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರತಾ ಗುಪ್ತ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಜತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಆಯೋಗವು ಮರು ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>