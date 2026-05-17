ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದನಗಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೇಳಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ದನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ರೇಖಾ ಪಾತ್ರಾ, ಅವುಗಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ದನಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ವಾಹನವು ಹಿಂಗಲ್ಗಂಜ್ನ ಲೆಬುಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾಸಕಿ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದನಗಳನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾತ್ರಾ, 'ಅಕ್ರಮ ದನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚೌಧರಿ ಪತ್ರ.<p>'ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಸುಗಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್, 'ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶಾಸಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಮೇ 13ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುವೇಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ(ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್) ಇಲ್ಲದೆ ಎತ್ತು, ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಕೋಣಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. </p>