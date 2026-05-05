ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಿಜೆಪಿಯ ದಶಕದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಫಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅದ್ವಿತೀಯ ಜಯವು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊರೆತದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲದಿಂದ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಿದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರೂ, ಅನುಭವಿಯೂ ಆದ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಬನ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೂ 15 ದಿನ ಮೊದಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿ. ಅವರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವೇಗ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಪಕ್ಷದ ಬಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

2021ರ ಸೋಲು, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು:

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ (2021) ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದವು. ಜತೆಗೆ ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ ಮೂಡಿತು.

2016ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು 77 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಮತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 38ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಧನರಾದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000ದಿಂದ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬನ್ಸಲ್– ಯಾದವ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ:

ಈ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯು ಬಂಗಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತು. 2021ರ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಸುನಿಲ್ ಬನ್ಸಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಜಿಸಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ, 2024ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬನ್ಸಲ್ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ