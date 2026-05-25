ಸೋಮವಾರ, 25 ಮೇ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಹಮತ, ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೇಕೆ ಆತಂಕ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಮೇ 2026, 9:42 IST
Last Updated : 25 ಮೇ 2026, 9:42 IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹೊಸ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಮೇ 13ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಮತ
ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್‌ ಮೌಲಾನಾ ಶಫೀಕ್ ಖಾಸ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಹಸುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಾಕಣೆದಾರರು, ಈ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಹಸುಗಳ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಶುವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ನಿಯಮಗಳ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಬಕ್ರಿದ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರೇ ಎಂಬುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
– ಮೌಲಾನಾ ಶಫೀಕ್‌ ಖಾಸ್ಮಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ನಖೋಡಾ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್‌
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಹುಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಹಸುವನ್ನು ಮಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
– ದೇವಜಿತ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ 
