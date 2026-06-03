ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ‘ಕಟ್‌ ಮನಿ’ ವಾಪಸು

<p>ಮಾಥಾಭಾಂಗ/ ನಾಮಖಾನಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) (ಪಿಟಿಐ): ಈ ಹಿಂದಿನ ಟಿಎಂಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ‘ಕಟ್ ಮನಿ’ಯನ್ನು(ಲಂಚ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಾಪಸು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟಿಎಂಸಿ ಜೊತೆ ನಂಟಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೂಂಡಾಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ‘ಕಟ್ ಮನಿ’ಯನ್ನು ವಾಪಸು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಥಾಭಾಂಗ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಭಾಷ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ‘ಕಟ್ ಮನಿ’ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 14 ಜನರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಣ ವಾಪಸು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲವರು ‘ಕಟ್ ಮನಿ’ ವಾಪಸು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘2021ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆಗ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಗಳ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ‘ಕಟ್ ಮನಿ’ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ‘ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-51-207082738</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>