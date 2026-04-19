ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಜಾರ್ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿವೊಂದರ ಮುಂದೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸಾದ 'ಜಲ್ಮುರಿ' ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲ್ಮುರಿಯು ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದು ತಿನಿಸಾಗಿದೆ.

ಜಾರ್ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಲ್ಮುರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಜಲ್ಮುರಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಲುಗುಬಗೆಯಿಂದ ಜಲ್ಮುರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲ್ಮುರಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಉಪ್ಪು' ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ಸಹಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋದಿ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಜಲ್ಮುರಿ ಸವಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.