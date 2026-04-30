Exit Poll 2026 | ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗಳ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಳದ ಪಾರಮ್ಯ?

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಕೀಯ ಕೂತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ, ಹಲವೆಡೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಅಥವಾ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಈ ಭವಿಷ್ಯವು, ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ, 2011ರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು?

P-MARQ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಟಿಎಂಸಿ 118-138, ಬಿಜೆಪಿ 150-175, ಇತರೆ 02-06ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಜ್ ಕೂಡ ಟಿಎಂಸಿ 125-140, ಬಿಜೆಪಿ 146-161 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಣಾಕ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜೀಸ್, JVC ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

2016ರ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ...

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ 211 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

2021ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿದ್ದವು?

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 130ರಿಂದ 156 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 134ರಿಂದ 160 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ 162– 185 ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿಗೆ 104–121 ಸೀಟುಗಳು

ಎಬಿಪಿ–ಸಿವೋಟರ್: ಬಿಜೆಪಿಗೆ 109–121 ಹಾಗೂ ಟಿಎಂಸಿಗೆ 152–164 ಸೀಟುಗಳು

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 294 ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 215 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ 77 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಮತದಾರರ ಒಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿಯಾಗಿದೆ. ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಎದ್ದಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಟಿಎಂಸಿಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ