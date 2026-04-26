ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಅಲಿ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮತದಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತದಾನದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 82 ವರ್ಷದ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ನ ಕುತುಬ್ಪುರ ನವ ಆದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆಯತ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, 294 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿರ್ಜಾ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಹೀಂ ಅಲಿ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸುಮಾರು 200ರಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಿರ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಅವರು (ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ) ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತದಾನದ ದಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಮಿರ್ಜಾ ಹೇಳಿದರು. 'ಆದರೆ, ನಾನು ನಂತರ ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದರು.

ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬರಾಗಿದ್ದ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅವರ ವಂಶದ 15ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು. ಜಾಫರ್ ಅವರು ಬಂಗಾಳದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನವಾಬರಾದ ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1757ರ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿರಾಜ್-ಉದ್-ದೌಲಾ ಆಡಳಿತದ ಪತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಅವರು 1757ರಿಂದ 1760ರವರೆಗೂ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳಿದರು.

ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ನ ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಲಾ ನಿಜಾಮತ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ನವಾಬರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕಿಲಾ ನಿಜಾಮತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅವರ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಜತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

'ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟರು'

ನಾನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇತ್ತು' ಎಂದು ಮುರ್ಶಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಛೋಟೆ ನವಾಬ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. 'ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದರು'