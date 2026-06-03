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Homenewsindia news
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ TMC ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ TMC ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ?
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ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 3 ಜೂನ್ 2026, 4:07 IST
Last Updated 3 ಜೂನ್ 2026, 4:07 IST
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