<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಹೆಸರು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಘೊಷಣೆಯಾಗಿರುವವರು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕಿ ಸಾಹಿನಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವಡಾದಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸಾಹಿನಾ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p><p>ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿನಾ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 'Under Adjudication'(ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ" ಅಥವಾ "ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ) ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಮಿತಿ ಎದುರು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>‘ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ಎಂದು 1969ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರ ಸೊಸೆ ಸಾಹಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಹಿನಾ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಪೋಖರ್ ಮತ್ತು ಹನ್ಸಾನ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಗೋಲಂ ರಬ್ಬಾನಿ ಮತ್ತು ಫಯೇಜುಲ್ ಹಕ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನನ್ನ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಬ್ಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ’ ಎಂದು ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಜಲ್ ಶೇಖ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರಬ್ಬಾನಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರ ನಂತರವೂ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾಹಿನಾ, ರಬ್ಬಾನಿ ಮತ್ತು ಹಕ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ತೀರ್ಪು ಮಾಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಲಿತಾ ಮಜಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಏಳು ಮಂದಿ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾರ್ಕಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಆಯುಷ್ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಔಕಾಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಮುನ್ಶಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ರ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಪು ಮಾಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 63.66 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 8.3 ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 7.66 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7.04 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ 7.08 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 60.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಆಯೋಗ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರುಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಆದರೆ,ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 37 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 78 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡನೇ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ವೀಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರತಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಜಯ್ ಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ 19 ಮೇಲ್ಮನವಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧ ತೋಜಮ್ಮೆಲ್ ಹಕ್ ಮತ್ತು 1997ರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ, ಬಿರ್ಭುಮ್ನ ಬದ್ಖಾಲಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೂರುಲ್ ಹುಡಾ ಅವರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಜಾಪುರದ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯ 522 ಮತದಾರರನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೈಕಿ 427 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಬಸಿರ್ಹಾಟ್ನ ಒಂದು ಬೂತ್ನ ಎಲ್ಲ 340 ಮತದಾರರನ್ನು ನ್ಯಾಯವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರರೆಲ್ಲ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 