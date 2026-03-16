ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ವೆಬ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದು

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: 2021ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣಗೆಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮತದಾನದ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>'ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೋಪ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದರೆ ಮತದಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರುಮತದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯೋಗವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. </p>