ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಜೆನ್‌ ಝೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಯಾರು?

ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಇದೀಗ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 14 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಎಂಬವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಯಾರು? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ (ಜೆನ್ ಝೀ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು 'ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ' (ಕಾಕ್ರೋಚ್) ಹೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಿಪ್ಕೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು 2020 ಮತ್ತು 2023ರ ನಡುವೆ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಎಎಪಿ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ, ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಮೀಮ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಸರು ಏಕೆ? ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು 'ಜಿರಳೆಗಳು' (ಕಾಕ್ರೋಚ್) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ