ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ತೊರೆದು ವಿಜಯ್ 'ಕೈ' ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಏನಿದು ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ?

<p>ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತಾದ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಧವಾರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಡಿಎಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ‘ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಸಿಪಿಐ, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಮತ್ತು ವಿಡುತಲೈ ಚಿರುತ್ತೈಗಳ್ ಕಚ್ಚಿ (ವಿಸಿಕೆ) ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ‘ಕೈ’ ಸಂಸದ ವಾಗ್ದಾಳಿ: </strong></p><p>‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯೇ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕಣ್ಣು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜನರ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಾಮ್ಯತೆ:</strong></p><p>ಜ್ಯಾತ್ಯಾತೀತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಿದ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ನಂಬುವ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>‘ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಸಂವಿಧಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವರು ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಟಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಈ ಮೈತ್ರಿಯು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p><p><strong>ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡದ ಡಿಎಂಕೆ?</strong></p><p>‘ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಡಿಎಂಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿವಿಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿದೆ.</p><p><strong>ಜ್ಯಾತ್ಯಾತೀತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಪ:</strong></p><p>ನಮಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ರಾಹುಲ್–ವಿಜಯ್ ಸಂಬಂಧ:</strong></p><p>ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ: </strong></p><p>‘ನನಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರುಗಳಾದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧಿ’ ಎಂದು ವಿಕ್ರವಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿವಿಕೆಯ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಬಿಜೆಪಿಯು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಜಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>