ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪತಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ: ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಗಂಡ

<p>ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಶ್ನಿಸಿದ ಪತಿಯನ್ನು ನೀಲಿ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೌಲತ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದನು. ದಂಪತಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. </p><p>ಈ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯು ಕೊಂದು 'ನೀಲಿ ಡ್ರಮ್'ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಳು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಕೆ, ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ, ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ನಾನು, ಆಕೆಯ ಆಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು' ಎಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. </p><p>'ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತೆ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>