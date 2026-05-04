ಸೋಲಿನ ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಸಿಪಿಎಂ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸಿಪಿಎಂನ ಬಂಡಾಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗದು. ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜತೆಗೆ 'ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತಚಲಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>